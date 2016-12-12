金属期市：期铜价格持稳，受中国强劲数据和偏多展望支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“铜显然是全球经济成长信号的受益者，这在铜期货市场上已有所反映，”MineLife驻悉尼分析师Gavin Wendt称。
澳新银行(ANZ)在一份报告中称，工业金属市场“普遍表现乐观”。
高盛周一调整了明年铜预期，预计2017年铜供应短缺约18万吨，此前预估为供应过剩36万吨。
高盛预计未来六个月铜价将升至每吨6,200美元；并将3/6/12个月后铜价预估分别上调至5,800/6,200/5,600美元，此前预估分别为5,000/4,800/4,800美元。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 基本持平，报每吨5,820美元，延续前一交易日的涨势。
上海期货交易所主力期铜合约 涨0.28%，至每吨47,230元人民币。
LME期锌 和期镍 削减稍早涨幅，基本持平，分别报每吨2,711和11,480美元。沪锌 下滑0.62%，沪镍 涨0.08%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 艾茂林/李爽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。