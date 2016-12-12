版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 15:37 BJT

金属期市：期铜价格持稳，受中国强劲数据和偏多展望支撑

“铜显然是全球经济成长信号的受益者，这在铜期货市场上已有所反映，”MineLife驻悉尼分析师Gavin Wendt称。

澳新银行(ANZ)在一份报告中称，工业金属市场“普遍表现乐观”。

高盛周一调整了明年铜预期，预计2017年铜供应短缺约18万吨，此前预估为供应过剩36万吨。

高盛预计未来六个月铜价将升至每吨6,200美元；并将3/6/12个月后铜价预估分别上调至5,800/6,200/5,600美元，此前预估分别为5,000/4,800/4,800美元。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 基本持平，报每吨5,820美元，延续前一交易日的涨势。

上海期货交易所主力期铜合约 涨0.28%，至每吨47,230元人民币。

LME期锌 和期镍 削减稍早涨幅，基本持平，分别报每吨2,711和11,480美元。沪锌 下滑0.62%，沪镍 涨0.08%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 艾茂林/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐