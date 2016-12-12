中国房地产：11月百城住宅均价环比涨幅回落至0.88%--中指院

路透北京12月12日 - 中国指数研究院最新提供的报告显示，11月全国100个城市（新建 ）住宅平均价格为12,938元人民币/平方米，环比上涨0.88%，涨幅较上月回落0.77个百分点 。 展望未来，报告认为，年末市场交易规模有望继续回落，加之政策调控效果的持续显现 ，房价走势将进一步趋稳。 近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%） 月份 环比 同比 2016-11 0.88 ~ 2016-10 1.65 ~ 2016-09 2.83 16.64 2016-08 2.17 13.75 2016-07 1.63 12.39 2016-06 1.32 11.18 2016-05 1.70 10.34 2016-04 1.45 8.98 2016-03 1.90 7.41 2016-02 0.60 5.25 2016-01 0.42 4.37 2015-12 0.74 4.15 2015-11 0.46 2.93 注：~为报告未提供。 以下为中指院提供的报告全文： 根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016 年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12938元/平方米，环比涨幅较上月回落0.7 7个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7342元/平方米，环 比涨幅较上月回落1.71个百分点。从二手住宅来看，十个城市主城区二手住宅样本平均价格 指数环比涨幅也呈全面回落态势。 10月热点城市密集出台调控政策并取得初步效果，11月上海、深圳、武汉、南京、杭州 、福州、成都、天津、石家庄等城市进一步出台各类政策平稳市场预期，楼市调控效果得到 巩固并不断深化。从需求端来看，重点城市住宅成交量继续呈现环比下行态势，部分城市降 幅扩大；从供给端来看，房企推盘规模也有所减少，新推项目定价继续低于预期水平；从价 格来看，11月百城整体价格环比涨幅回落至0.88%，多数城市价格更趋平稳。展望未来，年 末市场交易规模有望继续回落，加之政策调控效果的持续显现，房价走势将进一步趋稳。（ 完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)