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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 16:01 BJT

中国房地产：11月百城住宅均价环比涨幅回落至0.88%--中指院

路透北京12月12日 - 中国指数研究院最新提供的报告显示，11月全国100个城市（新建
）住宅平均价格为12,938元人民币/平方米，环比上涨0.88%，涨幅较上月回落0.77个百分点
。
    
    展望未来，报告认为，年末市场交易规模有望继续回落，加之政策调控效果的持续显现
，房价走势将进一步趋稳。
    
     近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
        
     月份      环比       同比
   2016-11     0.88       ~ 
   2016-10     1.65       ~
   2016-09     2.83      16.64
   2016-08     2.17      13.75
   2016-07     1.63      12.39
   2016-06     1.32      11.18
   2016-05     1.70      10.34  
   2016-04     1.45       8.98 
   2016-03     1.90       7.41
   2016-02     0.60       5.25 
   2016-01     0.42       4.37
   2015-12     0.74       4.15
   2015-11     0.46       2.93
    注：~为报告未提供。
    
    以下为中指院提供的报告全文：
    
    根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016
年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12938元/平方米，环比涨幅较上月回落0.7
7个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7342元/平方米，环
比涨幅较上月回落1.71个百分点。从二手住宅来看，十个城市主城区二手住宅样本平均价格
指数环比涨幅也呈全面回落态势。

    10月热点城市密集出台调控政策并取得初步效果，11月上海、深圳、武汉、南京、杭州
、福州、成都、天津、石家庄等城市进一步出台各类政策平稳市场预期，楼市调控效果得到
巩固并不断深化。从需求端来看，重点城市住宅成交量继续呈现环比下行态势，部分城市降
幅扩大；从供给端来看，房企推盘规模也有所减少，新推项目定价继续低于预期水平；从价
格来看，11月百城整体价格环比涨幅回落至0.88%，多数城市价格更趋平稳。展望未来，年
末市场交易规模有望继续回落，加之政策调控效果的持续显现，房价走势将进一步趋稳。（
完）


 (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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