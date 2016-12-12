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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 16:52 BJT

台湾汇市：台币兑美元收盘微贬，方向未明静待美联储会议结果

* 台币兑美元收微贬，方向不明静待美联储会议
    * 合并案汇入资金大致汇入完毕
    * 明日台币主要波动区间料在31.850-31.950

    路透台北12月12日 - 台币兑美元 周一收盘微贬。交易员表示，盘初国际美元
走强令台币一度贬破32大关，但随后出口商抛汇力道较踊跃，尾盘台币跌幅缩小。今日成交
不兴，市场仍等待周四美国联邦储备理事会的结果。
    
    汇银人士表示，全日外商银大致偏向买美元。只不过，今日甫一开盘，台币贬幅甚巨，
不料随后竟逆向缩减跌幅，甚至午后反向走升，走势剧烈震荡，跌破众人眼镜。
    
    〞今天盘看不懂，头很痛。〞一位小型商银交易员表示。
    
    他们认为，台币今日本应随势贬向32大关以上，但美元买盘不够，出口商又有所抛汇，
台币走势不如预期弱势。展望本周，仍以本地时间周四凌晨将公布的美联储会议结果，将主
导国际美元方向。

    美联储将在13-14日举行为期两天的议息会议，14日1900GMT宣布利率决定。目前市场大
多估计FED将升息一码。
    
    有一位偏官股银行交易员则说，先前汉微科和华亚科的汇入股款已经大致汇入完毕。但
后续拿到钱的外资股东会不会汇出，则要再观察。
    
    今年6月间半导体设备巨擘荷兰ASML Holdings NV 以约1,000亿台币(31亿美元
)收购台湾竞争对手汉微科 ；另一案为美上市企业美光 收购华亚科股权。
合计两案规模约2,000亿台币。
         
    韩元兑美元 收报1,168.2，上日收在1,165.9。  
    
    台湾股市周一小幅收跌，中止连续四日涨势。而外资及陆资在台股买超亿0.54亿台币，
连五日共买293.31亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇 报31.765/31.831，上日收
在31.741。
     
    交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.850-31.950。
      
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选      
 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
                                                                        亿美元
                                                                              
 台北外汇经纪公      31.864     31.860  31.843-32.050  32.050     5.94    6.55
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.862     31.860  31.844-31.999  31.999     3.07    3.20
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.050/-0.040              -0.050/-0.035
 美元/台币六个月期        -0.180/-0.160              -0.160/-0.135
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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