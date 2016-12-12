台湾汇市：台币兑美元收盘微贬，方向未明静待美联储会议结果

* 台币兑美元收微贬，方向不明静待美联储会议 * 合并案汇入资金大致汇入完毕 * 明日台币主要波动区间料在31.850-31.950 路透台北12月12日 - 台币兑美元 周一收盘微贬。交易员表示，盘初国际美元 走强令台币一度贬破32大关，但随后出口商抛汇力道较踊跃，尾盘台币跌幅缩小。今日成交 不兴，市场仍等待周四美国联邦储备理事会的结果。 汇银人士表示，全日外商银大致偏向买美元。只不过，今日甫一开盘，台币贬幅甚巨， 不料随后竟逆向缩减跌幅，甚至午后反向走升，走势剧烈震荡，跌破众人眼镜。 〞今天盘看不懂，头很痛。〞一位小型商银交易员表示。 他们认为，台币今日本应随势贬向32大关以上，但美元买盘不够，出口商又有所抛汇， 台币走势不如预期弱势。展望本周，仍以本地时间周四凌晨将公布的美联储会议结果，将主 导国际美元方向。 美联储将在13-14日举行为期两天的议息会议，14日1900GMT宣布利率决定。目前市场大 多估计FED将升息一码。 有一位偏官股银行交易员则说，先前汉微科和华亚科的汇入股款已经大致汇入完毕。但 后续拿到钱的外资股东会不会汇出，则要再观察。 今年6月间半导体设备巨擘荷兰ASML Holdings NV 以约1,000亿台币(31亿美元 )收购台湾竞争对手汉微科 ；另一案为美上市企业美光 收购华亚科股权。 合计两案规模约2,000亿台币。 韩元兑美元 收报1,168.2，上日收在1,165.9。 台湾股市周一小幅收跌，中止连续四日涨势。而外资及陆资在台股买超亿0.54亿台币， 连五日共买293.31亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇 报31.765/31.831，上日收 在31.741。 交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.850-31.950。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.864 31.860 31.843-32.050 32.050 5.94 6.55 司 元太外汇经纪公 31.862 31.860 31.844-31.999 31.999 3.07 3.20 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.050/-0.035 美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.160/-0.135 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)