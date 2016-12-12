《中国企业债发行日程表》--12月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 湖南邵东生态 20 7 12/12簿记建档 上限6.80% AA- 12/13-12/14 西部证券 产业园开发建投公司地下管廊和停车场专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) (国有土地使用权及项目设施及受益权抵押担保) ========================================================================================= 长沙金洲新城 15 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/19 财富证券 开发建设投资公司双创孵化专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 三明市国有资产 10 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/20 兴业证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 四川泸州化工园 5 7 12/13簿记建档 *上限7.0% AA 12/14-12/15 华创证券 原料结构调整项目收益债 (泸州市工业投资集团提供差额补偿) 国海证券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 合肥兴泰金融 5 3 *推迟发行 -- AA+ -- 广发证券 控股集团 (第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。