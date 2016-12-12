《汇市简讯》市场押注英镑下跌，但风险似乎上升

0748GMT * 市场越加认为英镑表现优异，普遍建议作多 * 但投机市场依旧作空英镑 reut.rs/2hkMlkT * 美债与英债间利差收窄 reut.rs/2hkEd3W * 明日英国将公布CPI数据，预计核心CPI较上年同期增幅从1.2%升至 1.3%，可能将引发对英镑的空头回补 * 在周三美联储召开会议前，可能将出现降低风险的操作；市场已完 全预计美联储本次将升息25个基点 * 技术面目前看空，报价位于100/200小时均线下方及小时云区顶端1 .2620-30 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)