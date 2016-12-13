重温稿-台湾货币市场：182天期国库券料决标贴现率料在0.55-0.60%

* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周二(13日) * 标售金额：暂定金额350亿台币 * 预测区间：0.55-0.60% * 受访机构：六家 路透台北12月12日 - 路透周一调查显示，由于年底资金情势偏紧，及两年期定存单标 售在即恐有资金排挤效应，台湾明日标售的182天期国库券决标贴现率料在0.55-0.60%，不 排除财政部可能出手截标。 路透调查六家金融机构，包括四家本地商银、两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.50-0.65%。 台湾央行本月标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.583%，创一年八 个月新高，此前高点为2015年3月的0.5850%，且远高于市场预估区间0.510-0.550%，较前次 标售均标0.371%高出21.2个基点。 周二将标售的182天期105-8期国库券，暂定金额350亿台币，12月14日(周三)发行。 以下为各银行的看法重点分析： --年底资金流动性不足，市场普遍欠缺资金去化需求，且12月标售的一年期定存单利率 标高于预期，后续银行料将偏高下标，预估此次182天期国库券得标利率落在0.55-0.60%， 不过仍将留意国库署可能截标。 --上次标182天期国库券是在2月、决标贴现率在0.355%，因当时资金宽松跟目前趋紧态 势已有显着差异，较不具参考价值，考量本月一年期定存单标高在0.583%、高标逼近0.68% ，推估此次182天期国库券应该不致于标高于0.583%，不然国库署可能会截标。 --现阶段货币市场操作心态较显保守，而本周除了明日标售350亿台币国库券外，还有 周三将标售300亿台币两年期定存单，将产生资金排挤效应，有可能因此推升得标利率。 --目前30天期自保短票利率已来到0.55-0.60%的水准，今天标售的台电148天期短票利 率落在0.673-0.698%，随着现在短率逐步垫高，多家大型行库参与竞标国库券的意愿降低， 增添这次182天期国库券标高的可能性。 以下为2014年以来国库券发行细节： 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注：*表不足额标售。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)