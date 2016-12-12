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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 16:24 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆中期多头最终目标位为119.52

0809GMT：

* 美元兑日圆受到一目均衡转换线的支撑

* 汇市已突破115.60水准，这是125.86至99.00(2015-2016)跌势的61.8%回档位

* 升逾115.60后则上看2月8日高位117.53

* 中期多头的最终目标位是119.52，这是125.86至99.00跌势的76.4%回档位

* 美元兑日圆一目均衡技术图： reut.rs/2hkG20M

(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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