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货币新闻 | 2016年 12月 12日 星期一 16:30 BJT

欧元区经济：意大利并未面临银行业危机威胁--欧盟官员莫斯可维西

路透巴黎12月12日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一称，意大利并未面临银行业危机威胁，因为该国及欧洲有办法阻止这种情况发生。

“意大利目前没有，将来也不会发生银行业危机，不会爆发自意大利蔓延开来的欧洲金融危机，”莫斯可维西在法国Info电台表示，“我们有能力应对这种状况，会在意大利和欧洲层面加以处理。”(完)

(编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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