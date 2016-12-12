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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 16:29 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月12日

12月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地
时间16:27时，1港元=0.89106人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为24.01%，高于上交易日收盘的23.15%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.63      4.79      1.08
 建设银行                                          5.71      5.80      1.10
 中国银行                                          3.64      3.54      1.15
 农业银行                                          3.26      3.26      1.12
 招商银行                                         19.25     19.48      1.11
 中信银行                                          7.15      5.08      1.58
 交通银行                                          6.18      5.93      1.17
 民生银行                                          9.74      8.81      1.24
 中国人寿                                         25.49     21.40      1.34
 中国平安                                         36.90     41.75      0.99
 中国太保                                         30.72     29.40      1.17
 中信证券                                         16.45     16.78      1.10
 新华人寿                                         45.96     37.50      1.38
 海通证券                                         16.66     14.08      1.33
 华能国际                                          7.29      4.90      1.67
 大唐发电                                          3.86      2.03      2.13
 华电国际                                          5.08      3.32      1.72
 中煤能源                                          5.92      3.85      1.73
 中国神华                                         17.24     15.60      1.24
 中国石油                                          7.57      5.47      1.55
 兖州煤业                                         11.19      5.74      2.19
 中国石化                                          5.46      5.57      1.10
 上海石化                                          6.14      4.11      1.68
 中海油服                                         12.95      7.62      1.91
 仪征化纤                                          3.97      1.58      2.82
 中国铝业                                          4.54      3.45      1.48
 江西铜业                                         17.92     12.16      1.65
 洛阳钼业                                          3.90      1.94      2.26
 紫金矿业                                          3.41      2.52      1.52
 马钢股份                                          3.01      2.39      1.41
 鞍钢股份                                          5.76      5.21      1.24
 重庆钢铁                                          2.52      2.30      1.23
 海螺水泥                                         18.25     22.55      0.91
 洛阳玻璃                                         25.61      5.32      5.40
 京城机电                                          9.69      3.50      3.11
 中联重科                                          4.49      3.73      1.35
 金隅股份                                          4.28      2.86      1.68
 中国国航                                          7.32      5.09      1.61
 东方航空                                          6.46      3.43      2.11
 南方航空                                          7.04      4.23      1.87
 中国远洋                                          5.42      2.68      2.27
 中海集运                                          4.13      1.73      2.68
 中集集团                                         14.70     11.60      1.42
 中海发展                                          6.98      4.36      1.80
 宁沪高速                                          8.81      9.97      0.99
 深高速                                            8.58      6.90      1.40
 成渝高速                                          4.95      3.11      1.79
 皖通高速                                         15.06      6.06      2.79
 广深铁路                                          4.72      4.35      1.22
 中国南车                                         10.04      7.31      1.54
 中国交建                                         14.68      8.88      1.86
 中国铁建                                         12.13     10.22      1.33
 中国中铁                                          8.81      6.48      1.53
 长城汽车                                         11.06      7.46      1.66
 比亚迪                                           49.82     41.90      1.33
 广汽集团                                         23.57      9.61      2.75
 青岛啤酒                                         29.71     30.00      1.11
 白云山                                           24.26     18.64      1.46
 新华制药                                         12.08      5.61      2.42
 海信科龙                                         10.32      6.25      1.85
 南京熊猫                                         13.79      7.04      2.20
 晨鸣纸业                                         10.51      7.63      1.55
 上海医药                                         19.93     18.10      1.24
 中兴通讯                                         15.56     11.74      1.49
 东方电气                                         10.79      6.46      1.87
 潍柴动力                                         10.06     12.10      0.93
 东北电气                                          7.06      2.49      3.18
 广船国际                                         30.13     11.66      2.90
 昆明机床                                          7.72      2.37      3.66
 一拖股份                                         11.26      4.35      2.91
 北辰实业                                          4.12      2.40      1.93
 创业环保                                          8.06      3.99      2.27
 中国中冶                                          4.80      2.59      2.08
 金风科技                                         16.68     12.36      1.51
 丽珠                                             57.35     46.15      1.39
 万科                                             23.26     20.50      1.27
 郑煤机                                            6.67      4.34      1.72
 大连港                                            2.73      1.36      2.25
 山东墨龙                                          9.88      2.96      3.75
 浙江世宝                                         33.21      8.55      4.36
 复星医药                                         23.09     23.75      1.09
 光大银行                                          4.18      3.69      1.27
 东江环保                                         18.00     12.70      1.59
 上海电气                                          8.42      3.48      2.72
 广发证券                                         17.54     17.36      1.13
 华泰证券                                         18.48     16.42      1.26
 东方证券                                         15.86      7.96      2.24
 光大证券                                         16.31     11.66      1.57
 招商证券                                         17.40     12.10      1.61
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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