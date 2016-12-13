台湾债市：10年105/11期殖利率开低震荡微升，静待美联储决议交易急冻

路透台北12月13日 - 台湾10年公债105/11期 殖利率周二早盘量缩震荡微升；交易员称，美国10年指标债殖利率虽走扬，惟收盘未站稳2.5%重要关卡，台债早盘开低震荡微扬，因时值接近年底且美国联准会开会在即，市场均持观望态度。

他们表示，105/11期殖利率经这波巨幅波动、上冲下洗后，让多空双方都受伤，加上筹码大都锁在银行手中，让空方不敢再放空，致交投更趋冷清，料年底前均将呈量缩价稳走势。

〞没有量，年底了，多空大概都不太会动，因为多方断手、空方断脚，目前正处在疗伤阶段。〞一大型商银交易员说。

他解释，10年券105/11期殖利率11月初瞬间急速狂弹，让站在多方的各大型银行都受伤不轻，惟随后又因标债结果远低于预期，促使殖利率反转急挫，也让空方受重伤；而时值接近年底且无发行前交易，空方暂时找不到着力点，大都退场观望，交投极冷。

10年期美国公债 价格周一下跌4/32，收益率从周五尾盘的2.464%上升至2.478%。稍早曾触及2.528%，为2014年9月29日来最高。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.13-1.17%。

本地时间10:32时，10年券105/11期殖利率升0.5基点，报1.1450%，成交4.50亿台币；台股加权指数 升0.04%。

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