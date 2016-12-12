《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
12月12日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:21时,1美元=6.915人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.63 0.777 1.79 市北高新 20.06 1.104 2.63 大众交通 6.44 0.693 1.34 永生投资 16.31 1.641 1.44 老凤祥 37.32 3.409 1.58 S中纺机 10.28 0.513 2.90 鼎立股份 10.8 0.786 1.99 氯碱化工 12.49 0.773 2.34 双钱股份 13.44 0.997 1.95 海立股份 13.33 0.811 2.38 浦东金桥 18.1 1.486 1.76 外高桥 19.46 1.645 1.71 ST联华 10.94 1.153 1.37 锦江投资 22.77 1.464 2.25 中路股份 25.47 1.995 1.85 金山开发 33.8 1.111 4.40 海欣股份 12.87 0.827 2.25 耀皮玻璃 7.15 0.691 1.50 大江股份 9.07 0.645 2.03 上柴股份 14.76 0.833 2.56 丹化科技 7.9 0.581 1.97 上海三毛 18.88 1.359 2.01 友谊股份 13.14 1.366 1.39 上工申贝 16.39 1.106 2.14 上海机电 20.06 2.179 1.33 宝信软件 18.87 1.61 1.69 上海物贸 16.43 1.1 2.16 自仪股份 19.02 1.46 1.88 上海普天 30.07 1.363 3.19 陆家嘴 23.82 1.555 2.22 华新水泥 7.34 0.7 1.52 锦江股份 29.16 2.132 1.98 鄂尔多斯 9.91 1.036 1.38 华电能源 4.94 0.499 1.43 SST天海 9.08 0.657 2.00 大名城 8.74 0.807 1.57 东方通信 8.57 0.72 1.72 黄山旅游 15.62 1.349 1.67 开开实业 18.91 1.359 2.01 海南航空 3.27 0.612 0.77 ST轻骑 6.11 0.555 1.59 振华重工 4.85 0.493 1.42 锦州港 4.14 0.522 1.15 九龙山 6.18 0.614 1.46 凌云股份 15.11 1.107 1.97 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。