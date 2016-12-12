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市场报道 | 2016年 12月 12日 星期一 16:38 BJT

全球贵金属：12月9日SPDR黄金持仓下降0.38%，iShares白银持仓持平

路透12月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四减少0
.38%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期      变动      增减
    SPDR      27,567,719.7   12月9日    27,672,565.6   12月8日    -104,845.9  -0.38%
    iShares  342,865,759.5   12月9日   342,865,759.5   12月8日           0.0   0.00% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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