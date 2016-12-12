更新版 1-中国汇市：人民币收跌至逾两周新低，美联储议息临近汇价承压

* 人民币收跌至逾两周新低，有效波动不大 * 中间价逼近6.91元关口创两周低点，或存一定过滤 * 购汇需求旺盛，大行仍需提供美元流动性 * 人民币短期仍存较大下行压力 (新增评论和收盘报价) 路透上海12月12日 - 人民币兑美元即期 周一收跌至逾两周新低，中间价逼 近6.91元关口创两周新低。交易员称，强势美元仍是人民币下跌的主要外因，中间价或有小 幅度过滤，只是对客盘购汇情绪影响不明显，大行仍在市场提供美元流动性，预计人民币短 期仍存较大下行压力。 他们并指出，离岸人民币贬值预期仍较重，离岸即期 与在岸价差午后扩大至逾 250点。而且离岸人民币资金利率早盘时段趋紧，导致离岸拆借利率各期限纷纷走高，不过 午后随着流动性紧张有所缓解，拆借利率有所回落。 与此同时，一年期离岸掉期 和在岸同期掉期 价差逾2,200点，创 近11个月来最大，也凸显离岸资金的看空预期。离岸CNH一年期掉期点 最新报2,690 /2,730，两地一年期掉期点价差为2,235点。 汤森路透综合报价显示，CNH银行间拆借市场隔夜拆借 周一盘中一度大涨220 个基点至5.00%，上日收市价为2.80%，最新则报在3.50%。 “今天购汇比较强，尽管大行压的凶，汇价也破了6.9又望向7了。”一中资行交易员称 ，“美元这波太强，如果过两天加息后美元还往上走，那人民币压力就很大很大了。” 他并表示，大行在掉期市场的干预力度亦很大，一年期掉期 一度下行至45 5点。“这个位置还砸也是服了，如果再低些就能砸出money盘的套利空间了。” 中国央行参事盛松成周一称，中国经济刚刚企稳，又临近年末流动性紧张关头，目前 不必也不太可能加息；加息条件是否成熟仍待观察。此外，维稳人民币汇率预期、打破单边 贬值趋势是当务之急。 全球汇市方面，美元周一小幅下跌，但距离近来高点不远，市场等待美国联邦储备理事 会(美联储/FED)会议，此次会议料将升息，并可能提供未来货币政策走向的线索。 市场普遍认为美联储将在始于周二的两天政策会议结束后升息，这将是2016年的首次升 息，投资者静观决策者是否会对经济发出更为谨慎的语调。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9152 6.9005 -0.21% FXS> 中间价 6.9086 6.8972 -0.17% 成交额<CNYSPTVOL=C 360.67亿 315.55亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 73 日低6.9163 日高6.90 9 今年以来升贬幅度 -6.10% 2005年汇改以来升贬 19.69% 幅度 一年期美元/人民币 458 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9395 6.9272 一年期NDF<CNY1YNDF 7.1845 7.1665 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9138； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.306、5.98和8.7058。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)