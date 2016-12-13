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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 14:43 BJT

台湾债市：10年券量缩收升，短线观察美联储利率决议及美债走势

* 10年券105/11期殖利率连四日收升
    * 美联储开会在即，观望浓、交投冷
    * 短线观察美FED利率决议及美债走势
    * 明日105/11殖利率区间料在1.13-1.17%

    路透台北12月13日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周二连四日收升
。交易员称，随美债殖利率走高，且美联储开会在即，观望气氛浓，尾盘因交易商退场观望
，促使殖利率走高且冲破1.15%得标利率。
    
    不过，他们指出，因接近年底大家都显的意兴阑珊，交投极冷续呈〞窒息量〞，短线观
察美国联准会(FED)利率决策和会后声明，及美债殖利率走势。
    
    〞年底到啦，大家都意兴阑珊，没有人想玩啦。〞一大型银行交易员称。
    
    另一大型商银交易员亦称，美债殖利率虽再度冲高，惟台债仍在等待美国FED会议结果
，加上年底因素，市场观望气氛浓厚，料年底前交投将持续冷清、不会有大行情。
    
    交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料在1.13-1.17%。    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10   105/11                   +1.00   1.1505    1.1360-1.1505%        6.00
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.1505%
   5    105/13                         没有成交
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完) 

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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