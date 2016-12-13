台湾债市：10年券量缩收升，短线观察美联储利率决议及美债走势

* 10年券105/11期殖利率连四日收升 * 美联储开会在即，观望浓、交投冷 * 短线观察美FED利率决议及美债走势 * 明日105/11殖利率区间料在1.13-1.17% 路透台北12月13日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周二连四日收升 。交易员称，随美债殖利率走高，且美联储开会在即，观望气氛浓，尾盘因交易商退场观望 ，促使殖利率走高且冲破1.15%得标利率。 不过，他们指出，因接近年底大家都显的意兴阑珊，交投极冷续呈〞窒息量〞，短线观 察美国联准会(FED)利率决策和会后声明，及美债殖利率走势。 〞年底到啦，大家都意兴阑珊，没有人想玩啦。〞一大型银行交易员称。 另一大型商银交易员亦称，美债殖利率虽再度冲高，惟台债仍在等待美国FED会议结果 ，加上年底因素，市场观望气氛浓厚，料年底前交投将持续冷清、不会有大行情。 交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料在1.13-1.17%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 +1.00 1.1505 1.1360-1.1505% 6.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1505% 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)