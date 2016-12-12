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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 16:55 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆升逾116.00，多头仍占主导

0824GMT：

* 技术前景利多，中期多头最终目标为119.52

* 升逾116.00，因多头希望在此水准上方设下停止盘

* 呈多头走势，但预计在周三美联储会议前呈盘整走势

* 日本投资者和进口商持续采用逢低吸纳策略

* 注意到在115.00行权处有10亿美元期权将在纽约汇市尾盘到期

(完)

(编译 于春红; 审校 刘秀红)

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