亚洲橡胶：TOCOM期胶收扬4.4%盘中触及近三年高位，受油价和沪胶提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
TOCOM 5月期胶合约 <0#2JRU:>收升10.6日圆或4.4%至每公斤256.0日圆，盘中触及2014年1月16日以来高位258.8日圆。
上海期交所主力5月期胶合约 跳涨680元人民币，收报每吨19,345元人民币，盘中高见19,965元，为2014年2月20日以来最高。
交易商称，日圆兑美元走软也带来支撑。
“由于上海期胶尾盘时回吐部分涨幅，所以我们明天可能看到一些仓位调整。但如果上海市场再次开始升向20,000元人民币，那么TOCOM期胶可能涨向270日圆，”Tazawa称。
新加坡商品交易所(SICOM)1月近月期胶合约 最新报每公斤187.7美分，涨5.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/李爽 审校 于春红/高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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