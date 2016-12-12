版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 17:00 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收扬4.4%盘中触及近三年高位，受油价和沪胶提振

TOCOM 5月期胶合约 <0#2JRU:>收升10.6日圆或4.4%至每公斤256.0日圆，盘中触及2014年1月16日以来高位258.8日圆。

上海期交所主力5月期胶合约 跳涨680元人民币，收报每吨19,345元人民币，盘中高见19,965元，为2014年2月20日以来最高。

交易商称，日圆兑美元走软也带来支撑。

“由于上海期胶尾盘时回吐部分涨幅，所以我们明天可能看到一些仓位调整。但如果上海市场再次开始升向20,000元人民币，那么TOCOM期胶可能涨向270日圆，”Tazawa称。

新加坡商品交易所(SICOM)1月近月期胶合约 最新报每公斤187.7美分，涨5.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/李爽 审校 于春红/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐