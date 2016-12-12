欧元债市：欧元区公债收益率上扬，受油价飙涨影响

德国指标10年期公债收益率 涨7个基点至0.42%。德国30年期公债收益率 升11个基点至1.25%，30年较两年公债收益率 之差扩大至199个基点，收益率曲线变陡。

油价 涨至2015年中期以来最高，周一涨逾每桶57美元，因OPEC及其它产油国达成联合减产协议，以抑制供应过剩并提振油市。

“如果连非OPEC产油国也加入减产，我们很有可能会看到石油供应出现短缺，”DZ Bank利率策略师Rene Arecht称，“这正是债市目前预期通胀风险上升的原因所在。”

多数欧债收益率日内涨5-10个基点，而指标10年期美债收益率 升逾2.5%，为2014年10月以来首次。

衡量欧元区通胀预期的市场指标，五年、五年远期损益平衡通胀率 延续涨势，触及逾1.73%的一年高位。

彰显通货再膨胀相关交易的另一个迹象是，五年期美国公债及同期限通胀保值证券间的息差 创两个月高位，表明市场预期通胀将加速。(完)

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