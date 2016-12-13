台湾经济指标预测--2016年12月13日至2017年2月20日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 12月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/20 1600 外销订单 11月 -- +0.3% 年变动率 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 3.90% 12/22 1700 重贴现率 第四季 -- 1.375% 12/23 1600 工业生产指数 11月 -- +3.70% 12/23 1600 M2年增率 11月 -- +3.98% * 1月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/5 0830 消费者物价指 12月 -- +1.97% 数(CPI) 1/5 1620 外汇存底 12月 -- 4,343.48亿美元 * 1月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/9 1600 出口 12月 -- +12.1% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差170.9亿美元 *表新增 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。