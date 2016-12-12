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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 17:25 BJT

《全球汇市》美元/日圆创10个月高位，因油价飙升激发通货再膨胀押注

这往往会有利于日本等传统的资本避险天堂，但目前这让位于美国和日本利差日渐扩大
。
    
    “美元兑日圆面临的较大挑战是波动速度，另外，一旦今年最后一个重大政策事件周三
不再构成障碍，市场可能出现仓位轧平，”法国兴业银行分析师Kit Juckes表示。
    
    “但只要收益率差不推动风险偏好萎缩，那么就会朝这个方向进一步前进。”
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0575  1.0559  +0.15  -2.62  1.0860
    美元/日圆            115.85  115.36  +0.42  -3.70  120.30
    欧元/日圆         122.54  121.66  +0.72  -6.08  130.47
    美元/瑞郎            1.0157  1.0175  -0.18  +1.39  1.0018
    英镑/美元            1.2579  1.2574  +0.04 -14.65  1.4738
    美元/加元            1.3119  1.3175  -0.43  -5.20  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9405  6.9265  +0.20  +5.67  6.5680
    澳元/美元            0.7455  0.7451  +0.05  +2.47  0.7275
    新西兰元/美元        0.7151  0.7130  +0.29  +4.78  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0743  1.0738  +0.05  -1.31  1.0886
    欧元/英镑         0.8406  0.8399  +0.08 +14.10  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7162  9.7011  +0.16  +5.95  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4542  8.4991  -0.53  -4.36  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/孙茉莉/艾茂林/李爽  审校 张明钧/李春喜/于春红)

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