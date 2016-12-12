《全球汇市》美元/日圆创10个月高位，因油价飙升激发通货再膨胀押注

这往往会有利于日本等传统的资本避险天堂，但目前这让位于美国和日本利差日渐扩大 。 “美元兑日圆面临的较大挑战是波动速度，另外，一旦今年最后一个重大政策事件周三 不再构成障碍，市场可能出现仓位轧平，”法国兴业银行分析师Kit Juckes表示。 “但只要收益率差不推动风险偏好萎缩，那么就会朝这个方向进一步前进。” 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0575 1.0559 +0.15 -2.62 1.0860 美元/日圆 115.85 115.36 +0.42 -3.70 120.30 欧元/日圆 122.54 121.66 +0.72 -6.08 130.47 美元/瑞郎 1.0157 1.0175 -0.18 +1.39 1.0018 英镑/美元 1.2579 1.2574 +0.04 -14.65 1.4738 美元/加元 1.3119 1.3175 -0.43 -5.20 1.3839 美元/离岸人民币 6.9405 6.9265 +0.20 +5.67 6.5680 澳元/美元 0.7455 0.7451 +0.05 +2.47 0.7275 新西兰元/美元 0.7151 0.7130 +0.29 +4.78 0.6825 欧元/瑞郎 1.0743 1.0738 +0.05 -1.31 1.0886 欧元/英镑 0.8406 0.8399 +0.08 +14.10 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7162 9.7011 +0.16 +5.95 9.1705 美元/挪威克朗 8.4542 8.4991 -0.53 -4.36 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/孙茉莉/艾茂林/李爽 审校 张明钧/李春喜/于春红)