欧洲汇市：英镑兑美元小涨，投资者等待诸多重要经济数据及央行会议

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
英镑兑美元上周下跌1.1%，为四周以来首见周线下跌，因英国议员表示，将坚守首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)退出欧盟的时间表，让投资人对于延后退欧的期望落空。
英镑兑美元自英国公投决定退欧以来下跌约15%，兑欧元下跌约10%。
本周英国将公布众多经济数据，首先是周二公布的11月通胀数据，预料将小幅升至1.1%。物价明年料将大幅上涨，受英镑贬值效应影响。
不过RBC Capital Markets分析师团队预期，英国央行将把通胀暂搁一旁，并在明年下半年进一步放宽政策，以支撑经济避免景气滑坡。
他们在周一写道，“我们下修国内生产总值(GDP)成长预估，意味着国内通胀的带动因素将抵销汇率效应所带来的压力。”
通胀数据公布后接着要登场的是就业、薪资成长、零售销售等数据，而英国央行将在周四公布今年最后一个政策决定。
外界预料英国央行本周将避免调整利率或量化宽松买债计画，但投资人将密切关注总裁卡尼的评论，以了解未来数月的政策前景。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 于春红)
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