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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 17:47 BJT

东南亚股市：收低归咎Fed会议前避险交易，菲律宾股市录三周最大跌幅

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   353.14    -1.89   -0.53   +6.11   332.82
    新加坡                     2952.19    -3.94   -0.13   +2.41  2882.73
    马来西亚                  1641.42    -2.33   -0.14   -3.02  1692.51
    泰国                      1526.32     0.91   +0.06  +18.50  1288.02
    印尼                      5308.13     4.39   +0.08  +15.57  4593.01
    菲律宾                     6868.89  -174.27   -2.47   -1.20  6952.08
    越南                        659.70    -3.37   -0.51  +13.93   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         
    

 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧/艾茂林)

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