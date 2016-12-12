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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行五期债料需求一般，市况疲弱一级信心不足

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息增发债
    * 期限及招标金额：3/5/7/20年：各30亿元；10年：60亿元
    * 招标时间：3/5/7年：12月13日9:30-10:30
    * 10/20年：12月13日9:30-11:10
    * 受访人数：7位(银行、券商、基金)
    * 预测区间：3.33%-3.50%；3.45%-3.55%；3.65%-3.75%；3.53%-3.60%；3.80%-3.90%
    * 预测均值：3.41%、3.50%、3.69%、3.56%、3.83%

    路透上海12月12日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、七、10和20
年五期固息债。路透调查显示，周一债市期现货出现恐慌性下跌，收益率大幅上行，市场信
心疲弱，短期对一级市场表现仍预期悲观，五期国开债预测均值分别落在3.41%、3.50%、3.
69%、3.56%和3.83%。   
    
    华南一银行交易员称，二级市场大幅波动下，一级定位实在难以预测，“收益率上太快
，已经没有锚了，就看明天现券能稳在什么位置了，希望情绪好点。”
 
    中国进出口银行周一下午招标发行三、五和10年固息增发债，中标收益率为3.5015%、3
.5586%和3.7661%，投标倍数1.39倍、1.97倍和2.32倍。 其中三年期需求最为
疲弱，定位高于二级逾10个bp；从调查结果来看，市场对明日国开债三年期品种的预测分歧
较大。
    
    北京一银行交易员认为，国开债招标应好于今日的口行债，“没准会有护标的，年末承
销商有些在冲量，返费也多。”

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10
和20年最新收益率为3.3119%%、3.4383%、3.5645%、3.4493%和3.7419%。

   上述五期债分别为该行今年第15期 、第18期、第七期 
、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.65%、3.43%、3.
24%、3.05%、3.80%。

    具体发行条款如下：

                2016年第15、18、七、13、五期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        3/5/7/20年：各30亿元
                    10年：60亿元  
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息
    招标时间        3/5/7年：12月13日9:30-10:30
                    10/20年：12月13日9:30-11:10                
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          12/15
    起息日          3年：10月20日；5年：12月8日；7年：2月25日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          12/14-12/15
    上市日          12/19
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年：0.10%；
                    10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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