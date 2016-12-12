更新版 1-台湾货币市场：短率仍旧徘徊既有高位，关注明日182天期国库券标售结果

* 短率仍旧徘徊既有高位 * 关注明日标售182天期国库券 * 短票及RP利率持稳现有区间 (更新拆款及银行体系超额准备数据) 记者 詹静宜 路透台北12月12日 - 台湾银行间短率周一持续徘徊既有高位。市场人士表示，目前资金情势仍旧偏紧， 银行间资金调度心态普遍保守，成交以到期续作为主，本周短率料续稳在高位，关注明日182天期国库券标售 结果。 他们指出，年底将至，银行间资金需求渐行增温，且倾向预留资金在帐上，因应年底冲刺企业放款，甚至 有大行已提前回补积数，担心接近年底资金趋紧较不易回补积数。 〞留一些钱，年底比较好应变。〞一大型公股银行资调人员说。 另位大型行库资调人士也称，上周五银行间单日超额准备高达上千亿台币，显示大家不是真的缺钱，而是 为年底资金调度提前做好准备，此举让目前资金情势较显偏紧，银行间操作也倾向小幅进出，以免增添年底资 金调度风险。 此外，市场关注周二标售182天期国库券。路透周一调查显示，由于年底资金情势偏紧，及两年期定存单 标售在即恐有资金排挤效应，明日标售的182天期国库券决标贴现率料在0.55-0.60%，不排除财政部可能出手 截标。 本地时间 17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.864 31.860 台湾加权股价指数<.TWII 9,349.94 9,392.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.210% 0.175-0.200% --一周拆款利率区间 0.174-0.450% 0.175-0.450% --两周拆款利率区间 0.310-0.450% 0.182-0.450% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员称，因利率跳高，议价能力强的客户已转向银行承作放款，让免保及他保短票券 源减少较多，而自保短票量能则变化不大，周一发票量偏少，短票利率大致持平既有区间不变。 他们也表示，时序迈入月中，尽量争取跨月/跨年短票资金，交投仍在0.55-0.60%的高位，但成交占比并 不高，对跨年资金情势仍须谨慎因应，不敢掉以轻心。 〞上个月有被烫到舌头，影响发票意愿。〞一大型票券商交易员说。 今日标售的台电148天期短票得标利率落在0.673-0.698%间，表现持稳高位，上周标售的145天期得标利率 落在0.668-0.698%。 周一30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.551%，区间为0.27-0.60%，成交量69.21亿台 币；前日加权平均利率为0.536%，区间为0.35-0.60%，成交量95.94亿台币。 台湾央行周一发行5,243亿台币定存单，较今日到期定存单金额5,840亿台币，发行余额减597亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)6,958.5亿台币；本周余日落点分别为：周二2,606.50亿、周三3,82 5.00亿、周四3,244.00亿，及周五1,443.00亿。 拆款中心资料 显示，银行超额准备为808亿台币，累计超额准备为6,772亿台币、加计前期1%的超额 准备为8,275亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回（RP）市场方面，大型证券交易员指出，由于投信端担忧年底赎回压力，资金操作较为谨慎， 落点青睐短天期，使得跨月资金调度较不容易，为提前分散年底资金落点，稍有提高跨月公司债利率以吸引资 金提前跨月。 他们表示，目前跨月/年资金流动性较显不足，市场对年底资金调度多持谨慎态度，即便提前调度好跨月 资金，也有可能遭到提解。 〞现在跨月成交比重还少，下周才会比较高。〞一证券商交易员说。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要落在0.30-0.33%；月内公司债附买回利率成交在0.40-0 .42%，跨月天期则成交在0.43%附近，以上报价皆大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%；公司债附买回利率落在0. 31-0.33%；跨年公债参考利率在0.30-0.35%；公司债利率区间在0.35-0.40%，与上日报价变化不大。(完) (审校 乔艳红)