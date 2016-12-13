台湾股市：随亚股微幅收高，量缩观望FOMC利率决议释出进一步指引

路透台北12月13日 - 台湾股市周二随亚股收高。分析师表示，今日台股维持高档震荡 整理格局，主要因为美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决策会议在即，市场观望气氛偏浓 ，带动台股续在既有区间量缩盘整，静待FOMC利率决策揭晓指引进一步方向。 台湾加权股价指数 收高0.34%，至9,382.14点；今日成交初值 为689. 89亿台币，上交易日修正后为741.76亿。 “今日量能偏低不到740亿的月均量，还要观察明后天变化。”日盛投顾协理钟国忠说 。 他并称，受到美国FOMC利率会议即将召开的变数影响，短线台股维持高档横盘整理态势 ，明日大盘主要区间料在9,300-9,450点。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，目前市场都在等待FOMC利率决议，台股近日持续量缩 整理，而尾盘拉高作收，显示台股卖压减轻，有多方进场拉抬指数试水温，若FOMC决议一如 预期，台股就会恢复此前盘坚步调，明日区间料在9,350-9,450点。 美国FOMC周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北时间周四(15日)凌晨会有最新结 果。目前市场普遍预估美国此次将重启升息，但仍关注美联储主席叶伦会后谈话，从中寻找 后续美国升息步调的线索。 本地时间14:09，多数主要亚洲股市走高，其中日股 上涨0.51%、韩股上涨0.21% ，中国沪综指也上涨0.08%，MSCI亚太明晟指数 涨0.01%。(完)