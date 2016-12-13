版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 13:26 BJT

台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料明显走高至0.70-0.73%

* 标售标的：央行两年期定存单
    * 标售时间：周三(14日)
    * 标售金额：300亿台币
    * 预测中值：0.70-0.73%
    * 受访机构：六家

    路透台北12月13日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示
，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.70-0.73%，较上次的加权平均标售利率0.50
2%明显走高。

    路透周二访谈八家金融机构，包括两家外商银行和六家本地大型银行，大区间在0.68-0
.78%。
    
    台湾央行上月标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.502%，较市场预估
的0.46-0.47%明显为高，并较上次的0.449%大幅走高5.3基点。 
    
    而12月初标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.583%，创一年八个月
新高，此前高点为2015年3月的0.5850%，且远高于市场预估区间0.510-0.550%，较前次标售
均标0.371%高出21.2个基点。 
    
    以下为交易员看法：        
    --由于本月一年期定存单得标利率0.583%，较上月高出逾21个基点，且高标逼近0.68%
市场普遍预期明日标售的两年期定存单得标利率至少0.70%起跳。
    --央行周一无预警减发597亿台币存单，部分银行间资金水位略有垫高，尽管明日182天
期国库券将交割299.5亿台币，但市场仍有突然增加的闲置资金待去化，预计两年期定存单
得标利率不致过高，料在0.70-0.73%间。 
    --虽然两年期定存单持有时间较长、变数较多，不过近期存续期两年期左右的公债冷券
成交在0.65%左右，预估两年期定存单得标利率不致于高出0.70%太多，若以本月一年期定存
单得标利率较上月的增幅来看，也有数家银行推估此次得标在0.71%左右的可能性仍高。   
   
          
    央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014
年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币
。

    以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表：
        
    标售日期    得标平均利率%    额度    央行重贴现率
                               (亿台币)
    2016年11月 9日 0.502         300          1.375%
    2016年10月12日 0.449         300          1.375%
    2016年 9月14日 0.421         300          1.375%
    2016年 8月10日 0.405         300          1.375%
    2016年 7月13日 0.413         300          1.375%
    2016年 6月15日 0.434         300          1.500%
    2016年 5月11日 0.437         300          1.500%
    2016年 4月13日 0.442         300          1.500%
    2016年 3月11日 0.436         300          1.625%
    2016年 2月24日 0.428         300          1.625%
    2016年 1月12日 0.427         300          1.625%
    2015年12月15日 0.464         300          1.750%
    2015年11月10日 0.465         300          1.750%
    2015年10月13日 0.505         300          1.750%
    2015年 9月11日 0.553         300          1.875%
    2015年 8月11日 0.619         300          1.875%
    2015年 7月13日 0.669         200          1.875%
    2015年 6月12日 0.698         200          1.875%
    2015年 5月 8日 0.728         200          1.875%
    2015年 4月10日 0.755         200          1.875%
    2015年 3月13日 0.778         200          1.875%
    2015年 1月 9日 0.793         200          1.875%
    2014年12月12日 0.812         200          1.875%
    2014年11月 7日 0.846         200          1.875%
    2014年10月 9日 0.851         200          1.875%
    2014年 9月12日 0.836         200          1.875%
    2014年 8月 8日 0.802         200          1.875%
    2014年 7月11日 0.747         100          1.875%
    2014年 6月13日 0.699         100          1.875%
    2014年 5月 9日 0.694         100          1.875%
    2014年 4月14日 0.705         100          1.875%
    2014年 3月12日 0.727         100          1.875%
    2014年 2月21日 0.744         100          1.875%
    2014年 1月10日 0.757         100          1.875%
    2013年12月13日 0.720         100          1.875%
    2013年11月08日 0.756         100          1.875%
    2013年10月11日 0.794         100          1.875%
    2013年 9月12日 0.797         100          1.875%
    2013年 8月 9日 0.780         100          1.875% (完)  

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐