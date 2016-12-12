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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 18:32 BJT

香港个股：光大控股与张江高科签署产业及不动产领域投资战略合作协定

路透香港12月12日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股 周一称，与上海张江高科 签署战略合作协定，双方将在产业投资及不动产投资领域进行全面深入合作。

据新闻稿，两间公司将以产业园区投资作为切入点，在产业地产、互联网、电子资讯、生物医药、文化创意、低碳环保多个领域共同设立基金或进行合作。

张江高科作为上海科创中心核心区的重要上市开发主体，是上海科创中心建设的主要承担者，并正以科技投行作为战略发展方向，着力打造新型产业地产营运商。

光大控股专注发展“跨境资产管理及投资”业务，包括私募基金、创投基金、产业基金、夹层基金、对冲基金和自有资金，截至今年6月底止管理资产规模超过678亿港元。

光大控股今天收跌1.69%，报15.1港元。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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