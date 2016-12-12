香港个股：光大控股与张江高科签署产业及不动产领域投资战略合作协定

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港12月12日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股 周一称，与上海张江高科 签署战略合作协定，双方将在产业投资及不动产投资领域进行全面深入合作。
据新闻稿，两间公司将以产业园区投资作为切入点，在产业地产、互联网、电子资讯、生物医药、文化创意、低碳环保多个领域共同设立基金或进行合作。
张江高科作为上海科创中心核心区的重要上市开发主体，是上海科创中心建设的主要承担者，并正以科技投行作为战略发展方向，着力打造新型产业地产营运商。
光大控股专注发展“跨境资产管理及投资”业务，包括私募基金、创投基金、产业基金、夹层基金、对冲基金和自有资金，截至今年6月底止管理资产规模超过678亿港元。
光大控股今天收跌1.69%，报15.1港元。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。