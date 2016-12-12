国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差贴水走阔，因原油价格上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡12月12日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差贴水周一走阔，因在OPEC与非OPEC产油国达成减产协议后原油价格上涨。不过交易员对于燃料油市场的前景保持偏多看法。
新加坡180-cst燃料油1月裂解价差贴水 下滑0.09美元至每桶负1.91美元。
非OPEC产油国周六同意减产55.8万桶/日，略低于60万桶/日的最初目标，但仍为非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。
不过交易员表示，燃料油裂解价差仍保持相对坚挺。
“裂解价差下滑，这是原油价格上涨的自然反应，不过下滑幅度不大，所以我不确定这能称得上是裂解价差下滑，”一位在新加坡的交易员说。
交易员表示，鉴于合规燃料油供给紧张以及对船用燃料油和发电用燃料油的需求坚挺，市场基本面仍旧看涨。
在实货市场上，普氏窗口总计有六笔交易达成，交易员称卖家抓住直接价格上涨的机会清理库存。
普氏窗口中有五笔380-cs燃料油交易达成，总计10万吨，180-cst燃料油则成交2万吨。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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