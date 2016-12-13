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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 10:19 BJT

更正-国际油市：亚洲柴油裂解价差小升，现货交易重新浮现(12月12日)

(更正：因译文有误，第三段改为“永顺油品12月1-8日出售逾800万桶柴油”，非“永顺油品出售逾800万桶12月1-8日的柴油”)

路透新加坡12月12日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周一小升至两日高位每桶11.12美元，受现货交易的支撑，不过成交量很小。

有五笔不同级别、总计95万桶的柴油换手，相比之下上周四有27笔柴油成交，随后市场于周五陷入淡静，未见成交。

永顺油品12月1-8日出售逾800万桶柴油，继续主导市场，五笔交易中有四笔是该公司卖出的。

交易员表示，一些买家可能在原油价格攀升之际持观望态度。

原油价格攀升会影响整体的炼化利润率。

通常情况下，炼化利润率会影响炼厂的产出决策。

不过并不是所有人都相信，减产幅度如预期那么大。

“周六宣布的涉及非OPEC产油国的协议--这些国家表面上许诺每日55.8万桶的‘减产’--不会像看上去那样好。”咨询公司FGE在其一份报告中称。

FGE认为，非OPEC产油国明年的平均减产幅度仅为每日约10万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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