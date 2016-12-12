美国热股：非OPEC国家承诺减产，石油股上涨

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透12月12日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国周六达成2001年以来首次的协议，将协同减产以缓解全球供应过剩。在此前的两年多里，低油价让许多国家财政入不敷出，并加深了一些国家的动荡局面。非OPEC产油国周六同意减产55.8万桶/日，略低于60万桶/日的最初目标，但仍为非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。
艾克森美孚 周五收报89美元，周一早盘涨2.14%，报90.90美元。
雪佛龙 周五收报115.81美元，周一早盘上扬2.62%，报118.84美元。(完)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。