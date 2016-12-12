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市场报道 | 2016年 12月 12日 星期一 22:50 BJT

美国热股：非OPEC国家承诺减产，石油股上涨

路透12月12日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国周六达成2001年以来首次的协议，将协同减产以缓解全球供应过剩。在此前的两年多里，低油价让许多国家财政入不敷出，并加深了一些国家的动荡局面。非OPEC产油国周六同意减产55.8万桶/日，略低于60万桶/日的最初目标，但仍为非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。

艾克森美孚 周五收报89美元，周一早盘涨2.14%，报90.90美元。

雪佛龙 周五收报115.81美元，周一早盘上扬2.62%，报118.84美元。(完) 　　

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