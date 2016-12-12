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货币新闻 | 2016年 12月 12日 星期一 22:14 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型货船运费下降

路透12月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海岬型船舶和巴拿马型船舶需求下降。

整体乾散货运价指数 下跌21点，或1.93%，报1,069点，为近一个月以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌111点，或7.05%，至1,464点，为11月3日来的最低点。海岬型船舶日均获利降602美元，报8,740美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌39点，或2.59%，报1,469点。日均获利降312美元，报11,711美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升2点，至968点；灵便型船运价指数 上升9点，报576点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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