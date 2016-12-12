全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型货船运费下降

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透12月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海岬型船舶和巴拿马型船舶需求下降。
整体乾散货运价指数 下跌21点，或1.93%，报1,069点，为近一个月以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌111点，或7.05%，至1,464点，为11月3日来的最低点。海岬型船舶日均获利降602美元，报8,740美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌39点，或2.59%，报1,469点。日均获利降312美元，报11,711美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升2点，至968点；灵便型船运价指数 上升9点，报576点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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