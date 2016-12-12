金属期市：期铜下滑，因获利了结和中国股市大跌

* 中国股市录得六个月来最大跌幅

* 高盛预计2017年铜供应短缺

路透伦敦12月12日 - 期铜周一下跌，因中国股市不断下跌和投资者对上周涨势获利了结。上周中国经济复苏的新迹象带动期铜上涨。

中国股市沪综指周一放量收挫2.5%，创半年最大单日跌幅。分析师指出，明年中国经济走向及美联储本周会议都带来一些不确定因素，而投资激进的保险公司被要求整改，举牌概念股应声大挫，且成长股跌势不止，沪指快速下滑，午后继续扩大跌幅。 对美国候任总统特朗普的中国政策，也令投资者感到不安。

不过，中国工业金属价格近几周急升，受经济成长迹象推动。

中国周五公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，因煤炭、钢铁和其他建材价格上涨。

“基本面年内逐步改善，但期铜升得过多和过猛。许多是技术因素带动，目前这一支撑已成过去，所以，我们预计短期内价格将寻找新的平衡，”Marex Spectron的Guy Wolf表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%，收报每吨5,768美元。期铜自10月底以来上升约25%。

美国数据显示，截至12月6日该周，对冲基金和货币基金经理持有的COMEX铜多头头寸为连续第五周增加。

高盛周一调整了明年铜市预期，预计2017年铜供应短缺约18万吨，此前预估为供应过剩36万吨。

油价升至去年中以来最高，此前全球最大的原油出产国家达成减产协议提供支持。

期镍 收低1.5%，报每吨11,300美元。

期铝 下跌1.1%，收报1,731美元。期铅 收升1.4%，报2,352美元。期锌 下滑0.8%，报2,732美元。期锡 上扬0.5%，报21,025美元。(完)

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