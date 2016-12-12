金属期市：期铜下滑，因获利了结和中国股市大跌

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
* 中国股市录得六个月来最大跌幅
* 高盛预计2017年铜供应短缺
路透伦敦12月12日 - 期铜周一下跌，因中国股市不断下跌和投资者对上周涨势获利了结。上周中国经济复苏的新迹象带动期铜上涨。
中国股市沪综指周一放量收挫2.5%，创半年最大单日跌幅。分析师指出，明年中国经济走向及美联储本周会议都带来一些不确定因素，而投资激进的保险公司被要求整改，举牌概念股应声大挫，且成长股跌势不止，沪指快速下滑，午后继续扩大跌幅。 对美国候任总统特朗普的中国政策，也令投资者感到不安。
不过，中国工业金属价格近几周急升，受经济成长迹象推动。
中国周五公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，因煤炭、钢铁和其他建材价格上涨。
“基本面年内逐步改善，但期铜升得过多和过猛。许多是技术因素带动，目前这一支撑已成过去，所以，我们预计短期内价格将寻找新的平衡，”Marex Spectron的Guy Wolf表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%，收报每吨5,768美元。期铜自10月底以来上升约25%。
美国数据显示，截至12月6日该周，对冲基金和货币基金经理持有的COMEX铜多头头寸为连续第五周增加。
高盛周一调整了明年铜市预期，预计2017年铜供应短缺约18万吨，此前预估为供应过剩36万吨。
油价升至去年中以来最高，此前全球最大的原油出产国家达成减产协议提供支持。
期镍 收低1.5%，报每吨11,300美元。
期铝 下跌1.1%，收报1,731美元。期铅 收升1.4%，报2,352美元。期锌 下滑0.8%，报2,732美元。期锡 上扬0.5%，报21,025美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。