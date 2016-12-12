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市场报道 | 2016年 12月 13日 星期二 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因技术性买盘

路透芝加哥12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，从早盘的跌势中反弹，交易商称，受助于一轮技术性买盘。

指标CBOT-3月玉米合约 早盘下跌，但在50日移动均线寻获支持。

预期南非丰收，将会提振本已充足的玉米供应，削弱美国玉米出口前景，这限制了CBOT玉米的涨幅。

美国农业部周一早公布，周度出口检验美国玉米86.0927万吨，低于之前一周的116.3万吨，分析师原本预估为100-130万吨。

CBOT-3月玉米期货 收高1美分，报每蒲式耳3.60-1/2美元

今日CBOT玉米期货成交量预计为161,936口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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