美国债市：10年期美债收益率升至逾两年最高，因油价上涨和料美联储升息

* 指标10年期公债收益率升至2014年9月来最高水准 * 原油期货上涨，提振通胀前景 * 美国公债标售需求平平 路透纽约12月12日 - 美国公债收益率周一上涨，指标10年期公债收 益率升至逾两年峰值，此前油价攀升，且市场广泛预期本周美国联邦储备 理事会(美联储/FED)将会升息，投资者为此作准备。 不过，公债收益率尾盘从盘中高位回落，因美国股市涨势失去动能。 道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示，投资者不肯定，周三 美联储公布政策决定前，是否应该在目前的低位买入10年期美债。 “10年期公债收益率稍早升穿2.50%关键水准，尽管2.50%看似很有吸 引力，但我们认为，可能进一步上升，”他补充说。 30年期美国公债收益率周一也上涨，触及17个月高位，两年期和三年 期美债收益率触及两周高点。 油价反弹，巩固了特朗普政府的财政刺激政策将推高美国通胀的观点 。通胀上升将压制公债价格，长期公债对通胀预期更敏感。 公债收益率上升，此前美国三年期和10年期公债标售没有惊喜。 美国10年期公债标售的得标利率为2.485%，标售前二级市场的收益率 为2.479%，反映需求疲弱。投标总计477亿美元，投标倍数为2.39，略好 于上月同券种标售的投标倍数2.22，但低于2.54的均值。 BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说，我们原本预期公债 标售会取得更好的成绩，因二级市场的收益率水准相当理想，10年期公债 价格有较大的折让，他所指的是10年期美债在美国总统大选后遭抛售，价 格已大幅下跌。 他补充说，“在价格折让较大的背景下，平均得标价格与最低得标价 格之间的差距并不大，这一点令人失望，这可能意味着，明日进行的30年 期公债标售要想取得满意的结果，30年期公债收益率还需要进一步回升。 ” 美国财政部将在周二标售120亿美元30年期公债。 市场广泛预期，美联储将在周二和周三为期两天的政策会议结束时决 定加息25个基点。 纽约尾盘，10年期美国公债 价格下跌4/32，收益率从周 五尾盘的2.464%上升至2.478%。稍早，该收益率触及2.528%，为2014年9 月29日来最高。 30年期美国公债 价格下跌4/32，收益率报3.160%，此前 升至3.215%，为2015年7月来最高。 美国三年期公债收益率持平在1.407%，稍早触及两周高位1.457%。 -----------------------1953 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-186/256 1.1411 0.008 五年期公债 99-84/256 1.8924 0.010 10年期公债 95-196/256 2.484 0.020 30年期公债 94-88/256 3.1689 0.014(完)