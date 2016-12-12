澳新经济指标预测--12月13日-12月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日当周 12月13日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 11月 -- 正6 企业信心指数 -- 正4 0030 澳洲房价指数 第三季 +2.3% +2.0% 2230 澳洲新车销量(较前月) 11月 -- -2.4% 12月13-14日 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 12月 -- -1.1% 12月14日(三) 2130 新西兰制造业表现指数 11月 -- 55.2 12月15日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 11月 增加2.0 增加0.98 全职就业人数(万人) -- 增加4.15 就业参与率 64.5% 64.4% 失业率 5.6% 5.6% 12月16日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 50.36 0200 海外投资者持有新西兰公债比例 11月 -- 61.0% 12月18日(日) 2100 新西兰Westpac消费者信心指数 第四季 -- 108.0 2145 新西兰建筑许可 10月 -- +0.2% 12月19日当周 12月19日(一) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 12月 -- 20.5% 企业活动指数 -- 37.6% 2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.8% 12月20日(二) 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 11月 -- 逆差8.46 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至11月的一年 -- 逆差33.0 进口(亿新西兰元) 11月 -- 47.4 出口(亿新西兰元) -- 39.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 张荻)