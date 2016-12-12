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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          92.47    -0.81    -0.87   2082239
    京东                26.16    -0.68    -2.53   6363297
    新浪              68.33    -3.83    -5.31   1756242
    搜狐              36.50    -0.25    -0.68    433074
    网易             218.58    -4.97    -2.22   1697024
    百度             168.48    -2.34    -1.37   2931888
    
    台湾
    台湾积体电路       29.90    -0.22    -0.73    854670
    联电                1.83    +0.01    +0.55     82396
    日月光              5.31    -0.01    -0.19     96249
    矽品精密           7.45    +0.01    +0.13    101913
    和信超媒体         2.65    +0.08    +2.92     23694
    友达                3.62    -0.01    -0.28    153493
    中华电信           32.91    +0.08    +0.24     47883
    台湾国际航电      49.65    +0.14    +0.28    960782
    
    香港
    中国移动           53.38    -0.88    -1.62    279739
    中国联通           11.90    -0.50    -4.03     82938
    中国电信           47.97    -0.76    -1.56     14060
    中芯国际            6.02    +0.06    +1.01     40575
    电讯盈科         5.66    -0.09    -1.48      2286
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (整理 龚芳；审校 张荻)

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