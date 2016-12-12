《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 92.47 -0.81 -0.87 2082239 京东 26.16 -0.68 -2.53 6363297 新浪 68.33 -3.83 -5.31 1756242 搜狐 36.50 -0.25 -0.68 433074 网易 218.58 -4.97 -2.22 1697024 百度 168.48 -2.34 -1.37 2931888 台湾 台湾积体电路 29.90 -0.22 -0.73 854670 联电 1.83 +0.01 +0.55 82396 日月光 5.31 -0.01 -0.19 96249 矽品精密 7.45 +0.01 +0.13 101913 和信超媒体 2.65 +0.08 +2.92 23694 友达 3.62 -0.01 -0.28 153493 中华电信 32.91 +0.08 +0.24 47883 台湾国际航电 49.65 +0.14 +0.28 960782 香港 中国移动 53.38 -0.88 -1.62 279739 中国联通 11.90 -0.50 -4.03 82938 中国电信 47.97 -0.76 -1.56 14060 中芯国际 6.02 +0.06 +1.01 40575 电讯盈科 5.66 -0.09 -1.48 2286 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (整理 龚芳；审校 张荻)