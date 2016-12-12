金砖国家：12月12日股汇市收盘纵览

路透12月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月12日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.64%，报872.24点。

中国股市：沪综指收挫2.5%创半年最大跌幅，激进险资被查施压举牌概念股

中国汇市：人民币收跌至逾两周新低，美联储议息临近汇价承压

香港股市：创一个月最大单日跌幅，因特朗普有关中国的言论引发担忧

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.29%，报60,500.618点。

巴西汇市：受石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成减产协议的激励，雷亚尔上扬，不过涨幅有限，因市场担心针对巴西总统特梅尔(Michel Temer)的贪腐起诉可能导致对他的财政紧缩计划表决告吹。雷亚尔兑美元 收报3.3448/55，上日收报3.3724/29。

============================================================================

南非股市：收低，兰特升值令那些在海外拥有业务的企业股价承压。指标Top-40指数 收盘下跌0.74%，报43,892.51点；大盘综合指数 收盘下跌0.73%，报50,527.86点。

南非汇市：兰特兑美元走强，跟随商品货币普涨势头

=========================================================================

印度股市：结束两日涨势收低，美国当选总统特朗普针对签证问题发表的措辞强硬的讲话令信息科技类股受创，原油价格飙升至2015年中期以来高位后，石油零售类股下挫。BSE指数 收盘下跌0.87%，报26,515.24点；NSE指数 收盘下跌1.1%，报8,170.8点。

印度汇市：休市

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨3.46%，报1,148.59点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.48%，报599.69点。