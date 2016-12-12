企业并购：日本显示器将增加OLED显示器业者Joled的持股--日经

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透12月12日 - 日经新闻报导称，日本显示器公司(JDI) 将调高其在有机发光二极体(OLED)制造商Joled的持股，后者是Panasonic Corp 和索尼 的OLED事业合并而成。
日经新闻报导称，日本显示器公司将在2017年底前透过向政府支持的Innovation Network Corp of Japan(INCJ)购股，把在Joled的持股比重从15%提高至逾50%。INCJ目前持有Joled 75%的股权。
日本显示器公司和Joled未立即回覆置评要求。
日经新闻报导称，这笔交易的价值料将超过1亿美元。
该报并称，日本显示器公司并将从INCJ得到750亿日圆(6.5172亿美元)。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。