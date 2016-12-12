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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 07:34 BJT

企业并购：日本显示器将增加OLED显示器业者Joled的持股--日经

路透12月12日 - 日经新闻报导称，日本显示器公司(JDI) 将调高其在有机发光二极体(OLED)制造商Joled的持股，后者是Panasonic Corp 和索尼 的OLED事业合并而成。

日经新闻报导称，日本显示器公司将在2017年底前透过向政府支持的Innovation Network Corp of Japan(INCJ)购股，把在Joled的持股比重从15%提高至逾50%。INCJ目前持有Joled 75%的股权。

日本显示器公司和Joled未立即回覆置评要求。

日经新闻报导称，这笔交易的价值料将超过1亿美元。

该报并称，日本显示器公司并将从INCJ得到750亿日圆(6.5172亿美元)。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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