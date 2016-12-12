加拿大股市：小幅收低，能源股涨势动能流失

路透多伦多12月12日 - 加拿大指标股指周一收盘小跌，结束六日连涨，因铁路股承压，能源股早盘涨势失去动能。

自11月中以来，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 已上涨约800点，受原油价格跳升带动。原油为加国主要出口品。

该指数收跌24.50点，或0.16%，报15,287.70点，盘中一度触及19个月新高。

能源股上涨0.5%。能源股稍早与油价齐扬，此前石油输出国组织(OPEC)与部分竞争对手达成减产协议，以抑制全球供应过剩。