加拿大股市：小幅收低，能源股涨势动能流失

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月12日 - 加拿大指标股指周一收盘小跌，结束六日连涨，因铁路股承压，能源股早盘涨势失去动能。
自11月中以来，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 已上涨约800点，受原油价格跳升带动。原油为加国主要出口品。
该指数收跌24.50点，或0.16%，报15,287.70点，盘中一度触及19个月新高。
能源股上涨0.5%。能源股稍早与油价齐扬，此前石油输出国组织(OPEC)与部分竞争对手达成减产协议，以抑制全球供应过剩。
加股十大类股中有六种下跌，其中工业股下挫1.5%，金融股跌0.3%。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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