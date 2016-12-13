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市场报道 | 2016年 12月 13日 星期二 08:05 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月13日-12月20日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值

    12月12日当周    
    
    12月13日(二)
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       11月        --         94.90
    1330 美国进口物价(较前月)                         11月      -0.4%        +0.5%
             出口物价(较前月)                                   -0.2%        +0.2%
    
    12月14日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         414.1
                抵押贷款再融资指数                                --       1,459.3
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  11月      +0.9%        +0.8%
                                        (较前月)                +0.1%         持平
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)             +1.3%        +1.2%
                                       (较前月)                 +0.2%        -0.2%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --         +1.6%
                                             (较前月)             --         -0.1%
    1330 美国零售销售(较前月)                         11月      +0.3%        +0.8%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.4%        +0.8%
    1415 美国工业生产(较前月)                         11月      -0.1%         持平
             产能利用率                                         75.1%        75.3% 
             制造业产出(较前月)                                 -0.2%        +0.2% 
    1500 美国企业库存(较前月)                         10月      -0.1%        +0.1%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月        --         55.22
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      12月        --         49.78
    1900 美国联邦基金利率目标                          --      0.625%           --
    
    12月15日(四)
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  11月      +0.2%        +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.7%        +1.6% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%        +0.1% 
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%        +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                           -0.2%         持平
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月10日当周     25.5         25.8
                 四周均值(万人)                                   --         25.25
                 续请失业金人数(万人)           12月3日当周     202.5        200.5
    1330 美国经常帐收支(亿美元)                     第三季  赤字1,116    赤字1,199
    1330 美国纽约联储制造业指数                       12月     正4.00       正1.50
    1330 美国费城联储制造业指数                       12月      正9.0        正7.6
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     10月      +0.4%        +0.3%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         12月         63           63
    1630 美国克利夫兰联储CPI                          11月        --         +0.2%
    2100 美国整体资本流动(亿美元)                     10月        --   净流出1,529
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --     净卖出766
    
    12月16日(五)
    1330 美国建筑许可年率(万户)                       11月        124          126
             建筑许可(较前月)                                     --         +2.9%
             房屋开工年率(万户)                                 123.0        132.3
             房屋开工(较前月)                                     --        +25.5%
    
    12月19日当周
    
    12月19日(一)
    暂无重要经济数据
    
    12月20日(二)
    1330 加拿大批发贸易(较前月)                       10月        --         -1.2%
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛；审校 汪红英)

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