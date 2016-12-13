《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月13日

路透12月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7582 港元 ) 美国股市标普500和纳斯达克指数在连续六日上涨后周一下跌，道琼工业指数 收高39.58点，或0.2 0%，至19,796.43点，受压于科技类股下挫，而能源股升势动能也减弱，因油价的涨幅从稍早的近6%缩减至不 到2%。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 131.030 -1.10 21979 10.166 -0.53 中国铝业 11.060 -2.21 7168 3.432 -0.52 中国移动 53.380 -1.62 279739 82.827 0.95 中国人寿 13.680 -4.13 116030 21.226 -0.81 中石油 70.100 -0.78 25363 5.438 -0.58 中石化 71.620 -0.21 23910 5.556 -0.24 汇丰控股 <HSBC.K 41.420 -2.86 3793945 64.269 -0.51 中电信 47.970 -1.56 14060 3.722 -0.22 中国联通 11.900 -4.03 82938 9.232 -1.05 兖州煤业 7.310 -3.94 1790 5.671 -1.20 华能国际 25.160 -2.25 18753 4.880 -0.41 南方航空 27.140 -3.69 8094 4.211 -0.45 东方航空 22.210 -4.27 9489 3.446 0.47 （完） (整理 梁慧仪)