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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 08:05 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月13日

路透12月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7582
港元 )
    
    美国股市标普500和纳斯达克指数在连续六日上涨后周一下跌，道琼工业指数 收高39.58点，或0.2
0%，至19,796.43点，受压于科技类股下挫，而能源股升势动能也减弱，因油价的涨幅从稍早的近6%缩减至不
到2%。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              131.030     -1.10       21979       10.166      -0.53
 中国铝业                            11.060      -2.21       7168        3.432       -0.52
 中国移动                            53.380      -1.62       279739      82.827      0.95
 中国人寿                            13.680      -4.13       116030      21.226      -0.81
 中石油                              70.100      -0.78       25363       5.438       -0.58
 中石化                              71.620      -0.21       23910       5.556       -0.24
 汇丰控股                <HSBC.K     41.420      -2.86       3793945     64.269      -0.51
 中电信                              47.970      -1.56       14060       3.722       -0.22
 中国联通                            11.900      -4.03       82938       9.232       -1.05
 兖州煤业                            7.310       -3.94       1790        5.671       -1.20
 华能国际                            25.160      -2.25       18753       4.880       -0.41
 南方航空                            27.140      -3.69       8094        4.211       -0.45
 东方航空                            22.210      -4.27       9489        3.446       0.47
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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