《中国报摘》--中国证券报12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋表示，将紧扣推进供给侧结构性改革这条主线，健全多层次资本市场体系，大力发展直接融资，继续支持通过并购重组进行产业整合、结构升级，不断优化上市公司治理，提高上市公司质量。
* 其他:
--中国证券投资者保护基金公司最新发布报告显示，11月中国证券市场投资者信心指数达到56.7，环比上升2.5%，继10月后再次创下今年以来新高，投资者信心连续六个月位于乐观区间。
--乐视网 公告称，收购乐视影业重组预案公告至今，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构积极推进本次重组的工作，本次重大资产重组涉及的审计、评估及相关材料编制工作尚在进行中。
--中国石化 晚公告，全资子公司中国石化天然气有限责任公司与中国人寿及国投交通控股有限公司签署协议，公司拟出让中石化川气东送管道有限公司50%股权。根据增资协议，中国人寿和国投交通拟以现金共计228亿元。
--中国银行间市场交易商协会12月12日发布《非金融企业资产支持票据指引（修订稿）》及《非金融企业资产支持票据公开发行注册文件表格体系》，旨在贯彻落实关于降低实体经济企业成本和降低企业杠杆率的系列政策精神。
--珠海市住房公积金管理委员会12月12日发布通知，从即日起，该市公积金贷款最低首付比例不得低于30%，而之前为20%。并且，对有贷、有房家庭进一步细化调控措施，提高公积金贷款门槛。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。