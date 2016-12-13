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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--12月13日-12月15日

=============================今日重要政经日程==========================

12月13日（周二）

*--上午9:30，国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

*--上午10:00，国新办请国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2016年11月份国民经济运行情况，并答记者问。

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

*--下午2:30，人社部召开新闻吹风会，由人社部社会保险事业管理中心主任唐霁松介绍中国政府获国际社会保障协会“社会保障杰出成就奖”相关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

12月14日（三）

--10:00 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。

12月15日（周四）

--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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