《香港报摘》--经济日报12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--财政司司长曾俊华昨晨去信特首梁振英请辞，今日起休假。他昨傍晚表示，参选是严肃问题，会尽快作出负责任决定。据悉，曾俊华待中央批准其辞职后，才正式宣布参选特首。
**其他**
--美国周四议息前，港元一个月拆息单日抽升0.07厘，达近六年最大的单日升幅，升至0.5836厘，见八年高位。作为以港元折息（H按）供楼基准的一个月拆息破顶，足以令今年初承造H按计划（H+1.7厘，即2.28厘）的用家，供楼罕见升至锁息上限水平（P-2.85厘，即2.15厘）。
--招商银行 在港开设首家海外托管中心，期望可以成为全国银行托管业务资产管理规模第一。截至今年第三季止，招行托管业务资产管理规模已达到9.4万亿元人民币，稳居全国银行第二。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。