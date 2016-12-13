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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报12月13日

**头版头条**

--财政司司长曾俊华昨晨去信特首梁振英请辞，今日起休假。他昨傍晚表示，参选是严肃问题，会尽快作出负责任决定。据悉，曾俊华待中央批准其辞职后，才正式宣布参选特首。

**其他**

--美国周四议息前，港元一个月拆息单日抽升0.07厘，达近六年最大的单日升幅，升至0.5836厘，见八年高位。作为以港元折息（H按）供楼基准的一个月拆息破顶，足以令今年初承造H按计划（H+1.7厘，即2.28厘）的用家，供楼罕见升至锁息上限水平（P-2.85厘，即2.15厘）。

--招商银行 在港开设首家海外托管中心，期望可以成为全国银行托管业务资产管理规模第一。截至今年第三季止，招行托管业务资产管理规模已达到9.4万亿元人民币，稳居全国银行第二。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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