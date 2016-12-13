《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月13日

*工商时报：

--美光 执行长杜肯表示，台湾是美光生产动态随机存取记忆体(DRAM)的重镇，美光有超过60%的DRAM都是从台湾生产，预计2017年在台中也会有先进制程的新投资案。据法人指出，由于台湾是美光生产DRAM的主要地区，先前美光都是将DRAM送往大陆西安封测厂，但近年来产能已供不应求，因此美光陆续规划在台湾兴建DRAM封测厂，并找来几家主要封测业者力成 、南茂 谈论合作案，目前仍在谈论阶段。

--财政部公告，明年综所税免税额从8万5,000台币调高为8万8,000台币，课税级距也将调高，民众于后年申报所得税时，可望少缴一点税，扣除免申报户数后，平均每户可减税1,776台币。

--行政院发言人徐国勇表示，苹果 和谷歌（Google）表达使用绿电意愿，但二家国际大厂要的是绿电认证机制，显示《电业法》修法具急迫性，希望本会期通过，以吸引国际大厂来台投资。

*经济日报：

--11月全体上市柜公司营收合计为2.84兆(万亿)台币，写下历史第四高，也是14个月来最高；月增达4.7%、年增3.8%，呈现双涨佳绩。累计前11个月营收27.6兆台币，年减1.2%。

--蔡英文总统接见美国官员时表示，目前跨太平洋伙伴协定（TPP）前景不明，但政府的责任是对未来做好准备；她期盼美方支持签订台美双边投资协定（BIA）及自由贸易协定（FTA）。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。