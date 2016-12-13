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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 08:39 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下跌因美债收益率弹离高点，等待美联储会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0639  1.0634  +0.05  -2.03  1.0860
    美元/日圆            114.90  115.02  -0.10  -4.49  120.30
    欧元/日圆         122.27  122.31  -0.03  -6.28  130.47
    美元/瑞郎            1.0128  1.0129  -0.01  +1.10  1.0018
    英镑/美元            1.2673  1.2675  -0.02 -14.01  1.4738
    美元/加元            1.3121  1.3129  -0.06  -5.19  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9210  6.9232  -0.03  +5.37  6.5680
    澳元/美元            0.7494  0.7496  -0.03  +3.01  0.7275
    新西兰元/美元        0.7194  0.7200  -0.08  +5.41  0.6825
    澳元/日圆         86.110  86.220  -0.13  -1.72  87.620
    新西兰元/日圆     82.690  82.670  +0.02  +0.87  81.980
    英镑/日圆         145.64  145.76  -0.08 -17.82  177.22
    澳元/新西兰元     1.0411  1.0423  -0.12  -2.37  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/王颖/王琛/侯雪苹；审校 陈宗琦/龚芳/李婷仪)

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