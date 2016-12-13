《台湾重要政经日程》--12月13日-2017年10月10日

纽约期市：阿拉比卡咖啡因获利了结下跌，可可在大涨后下滑
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。
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12/13(二)
--09:00 立法院院会。
--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。
--16:30 金管会例行记者会。
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12/14(三)
--央行标售300亿台币两年期定存单。
12/20(二)
--16:00 经济部公布11月外销订单年变动率，上月为年增0.3%。
12/22(四)
--08:30 主计总处公布11月季调后失业率，上月为3.90%。
12/23(五)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增3.70%。
--16:20 央行公布11月M2年增率，上月年增3.98%。
2017年
1/2(一)
--元旦连假，金融市场休市一日。
1/5(四)
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.97%。
--16:20 央行公布12月外汇存底金额，上月为4,343.48亿美元。
1/9(一)
--16:00 财政部公布海关进出口数据，11月出口年增12.1%。
1/27(五)-2/1(三)
--农历春节，金融市场休市。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。
路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周五触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。
土耳其银行监督管理委员会：BDDK，银监会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选