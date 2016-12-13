《汇市简讯》美元/日圆在116.00上方有卖盘；海外投资客可能较看涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 海外投资客，特别是基金，可能比东京市场更为看涨。
* 美元/日圆在进入伦敦盘时曾一度高见116.12，基金买进对冲日股
* 在116.00有期权敲出，停止单遭到触发，随后涌现获利了结
* 高企的美债收益率仍构成支撑，但多头必需在美联储会议之前减仓
* 今日亚洲盘初下跌至114.75，下方从100小时均线位置114.55开始有支撑位
* 位于114.00-90的香草期权到期也为汇价形成支撑，到期规模总计约为13.7亿美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。