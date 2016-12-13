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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 08:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在116.00上方有卖盘；海外投资客可能较看涨

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* 海外投资客，特别是基金，可能比东京市场更为看涨。

* 美元/日圆在进入伦敦盘时曾一度高见116.12，基金买进对冲日股

* 在116.00有期权敲出，停止单遭到触发，随后涌现获利了结

* 高企的美债收益率仍构成支撑，但多头必需在美联储会议之前减仓

* 今日亚洲盘初下跌至114.75，下方从100小时均线位置114.55开始有支撑位

* 位于114.00-90的香草期权到期也为汇价形成支撑，到期规模总计约为13.7亿美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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