《香港报摘》--信报12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--曾俊华昨日正式辞去担任九年半的财政司司长职务，正等候中央政府批准。他表示角逐下任特首是严肃问题，会在未来一段时间尽快作出负责任的决定。
**其他**
--香港金银业贸易场昨天与杜拜黄金与商品交易所（DGCX）签署合作备忘录，金银业贸易场理事长陈尚智表示，希望合作有助推动贸易场成为区内黄金交易的枢纽。
--宝能系掌舵人姚振华胞弟姚建辉所持有的中国金洋 ，拟透过旗下金洋控股，在香港建立大中华金融平台，发展环球证券、期货和资产管理业务。金洋控股执董张烈云指出，公司正申请6号牌，将以投行模式为发展目标。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。