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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 08:30 BJT

《香港报摘》--信报12月13日

**头版头条**

--曾俊华昨日正式辞去担任九年半的财政司司长职务，正等候中央政府批准。他表示角逐下任特首是严肃问题，会在未来一段时间尽快作出负责任的决定。

**其他**

--香港金银业贸易场昨天与杜拜黄金与商品交易所（DGCX）签署合作备忘录，金银业贸易场理事长陈尚智表示，希望合作有助推动贸易场成为区内黄金交易的枢纽。

--宝能系掌舵人姚振华胞弟姚建辉所持有的中国金洋 ，拟透过旗下金洋控股，在香港建立大中华金融平台，发展环球证券、期货和资产管理业务。金洋控股执董张烈云指出，公司正申请6号牌，将以投行模式为发展目标。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)

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