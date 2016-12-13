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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 08:45 BJT

长江期货：投资者积极利用中国期指管理风险

以下内容节选自12月13日的《期货日报》：

　周一，股指期货市场追随现货指数集体下跌，沪深300股指期货主力合约下跌2.50%。12月9日中央政治局会议提到一些领域金融风险显现，相较10月底会议，特别强调了稳中求进的重要性。11月国内价格数据回升超预期，进一步加大了央行实行中性偏紧政策的需要。通胀回升与对阶段性中性偏紧货币环境的担忧，使得市场出现系统性下跌。

　　IF四份合约持仓量增加301手至40935手。从股指期货日内变化不难发现，股指期货价格的持续下跌，伴随着持仓量整体增加。这反映出当市场遭遇系统性下跌时，投资者积极利用股指期货管理风险。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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