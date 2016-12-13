长江期货：投资者积极利用中国期指管理风险

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月13日的《期货日报》：
周一，股指期货市场追随现货指数集体下跌，沪深300股指期货主力合约下跌2.50%。12月9日中央政治局会议提到一些领域金融风险显现，相较10月底会议，特别强调了稳中求进的重要性。11月国内价格数据回升超预期，进一步加大了央行实行中性偏紧政策的需要。通胀回升与对阶段性中性偏紧货币环境的担忧，使得市场出现系统性下跌。
IF四份合约持仓量增加301手至40935手。从股指期货日内变化不难发现，股指期货价格的持续下跌，伴随着持仓量整体增加。这反映出当市场遭遇系统性下跌时，投资者积极利用股指期货管理风险。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。