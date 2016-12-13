中国金融：交易商协会修订ABN指引，引入SPV并丰富基础资产类型

路透上海12月13日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）周一稍晚发布《非金融企业资产支持票据指引（修订稿）》，引入特定目的载体（SPV），SPV既可以是特定目的信托，也可以是特定目的公司或其他特定目的载体；同时修订后的指引并丰富了合格基础资产类型。

刊登在交易商协会网站的通知称，此次修订重点对资产支持票据（ABN）的资产类型、交易结构、风险隔离、信息披露、参与各方权利义务、投资人保护机制等进行了规范。引入特定目的载体（SPV），同时保留既有操作模式。

在交易结构中引入SPV，SPV既可以是特定目的信托，也可以是特定目的公司或其他特定目的载体，更好地践行了资产证券化“破产隔离”与“真实出售”的核心理念。同时也保留了“特定目的账户+应收账款质押”的既有操作模式，以满足企业多样化的结构化融资需求。

修订稿丰富了合格基础资产类型。明确了基础资产可以是企业应收账款、租赁债权、信托受益权等财产权利，以及基础设施、商业物业等不动产财产或相关财产权利，并就基础资产抵质押、期限、现金流要求，转让登记和转让通知等进行了规定。

此外还明确了参与机构职责。明确发起机构、发行载体、主承销商、资产服务机构等业务参与各方的权利与义务，进一步规范了业务操作流程，提高市场运行效率。

同时强化风险防范和投资人保护的要求。针对资产信用特性，修订稿从参与主体职责、交易结构设计、基础资产相关要求等方面强化风险防范和投资人保护机制，更好地保障投资者合法权益。修订稿并明确信息披露要求，提升业务操作性。

交易商协会表示，本次ABN指引于2016年12月12日发布施行。（完）

参看相关细节，请点选银行间市场交易商协会网站 here (发稿 边竞；审校 乔艳红)